Arbeloa: "Venimos con una humildad tremenda"

Al Real Madrid le sirve el empate en el estadio Da Luz para acceder a los octavos de final de la 'Champions League' de forma directa, entre los ocho primeros, pero Arbeloa no quiere que esta situación provoque relajación en sus jugadores para deshacer lo avanzado en los tres últimos partidos.

"Es un partido importantísimo. Queremos estar en el top 8 y necesitamos los tres puntos ante un grandísimo equipo. Tienen al mejor líder posible (Mourinho), he avisado de la dificultad del partido a mis jugadores y venimos con una humildad tremenda. El Benfica juega delante de su público y es un partido de dificultad máxima", valoró en rueda de prensa.

El técnico madridista realizó una nueva defensa de sus jugadores, resaltando el compromiso que ha visto trasladado al terreno de juego en los partidos, especialmente en el último triunfo liguero, en La Cerámica ante el Villarreal.

"Los quince días que llevo desde que he llegado he visto un grupo de jugadores muy comprometido, predispuestos a escuchar y a trabajar. Aunque no hemos tenido casi tiempo, lo que hemos hablado lo hacen dentro del terreno de juego. Se está viendo", defendió entendiendo que tienen "mucho margen de mejora".

"Si queremos aspirar a todo tenemos que ser un equipo que haga muchas cosas bien. Eso requiere trabajo y entrenamientos, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo en el campo", destacó.

Individualizó en jugadores por los que fue preguntado como el inglés Jude Bellingham y el turco Arda Güler, de los que ensalzó sus cualidades pero sobre todo el sacrificio defensivo que realizan cada encuentro.

"Jude no ha sido una sorpresa pero desde mi primer día he visto un jugador con calidad y condiciones excepcionales. De cerca sorprende más. Más allá de su calidad futbolística he visto un jugador que quiere ser líder, corriendo lo que no está escrito. Tras un partido le pedí que dejara de correr. Estoy muy orgulloso de tener a un jugador como él. Hace muchas cosas bien, rompe al espacio, tiene buena llegada, gran golpeo, sabe leer lo que necesita el partido. Es joven pero tiene mucha experiencia y va a ser piedra angular del Real Madrid muchos años", valoró.

"Arda es un chico con muchas condiciones, talento, visión de juego, último pase, gran cambio de orientación que tenemos que explotar más. Es muy joven, tiene mucho margen de mejora pero esta trabajando muchísimo. Acaba los partidos muy cansado por todo su esfuerzo defensivo. Queremos aprovecharnos de su talento y en partidos de máxima exigencia seguro que va a ayudar y será importantísimo a nivel mundial, si no lo es ya", analizó.

Arbeloa regresa al estadio Da Luz donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera como jugador con la conquista de la décima Copa de Europa. Con respeto a la séptima, la situó entre las de mayor trascendencia de las conquistas del Real madrid en la época moderna.

"La séptima fue un momento clave en la historia del Real Madrid, no se le puede quitar importancia a esa Champions que llegó tras tanto tiempo. La décima supuso el comienzo de una era. Una de las épocas más importantes de la historia del Real Madrid empezó en este estadio en 2014. No nos puede traer más que buenos recuerdos. Ojalá que mañana nos volvamos con otra victoria", deseó.