Corzo dice que el español Rabanal "es metódico" y hará a Universitario "más competitivo"

"Rabanal es metódico, tiene trabajos muy variados, una idea que la va trabajando en el día a día. Tiene mucha variedad de trabajos involucrados a su idea de juego", dijo en rueda de prensa Corzo, tras completar el entrenamiento del conjunto crema este martes en Lima, con miras a iniciar una nueva temporada de la primera división de Perú.

En esta campaña, la U buscará ser el primer equipo de la liga peruana en ganar cuatro veces consecutivas el torneo, tras haber sido campeón en los tres últimos años.

"Javier se ha dado cuenta de que el equipo es bastante competitivo. Es un equipo al que le gustar ganar, estar en competencia y siempre arriba", indicó Corzo.

El lateral derecho comentó que, "conforme está la U ahora, hay más competencia y más presiones porque se quiere ganar más, y es lo que toca".

"El equipo se va sintiendo mejor con el paso de los días y las semanas, pero lo más importante acá en la U es ganar. Tenemos un inicio de torneo donde vamos a querer ganar y con la idea que estamos adquiriendo, vamos a estar mejor", concluyó.

Por su parte, el centrocampista argentino Martín Pérez Guedes coincidió en señalar que el equipo crema está haciendo "una pretemporada muy buena e intensa", en la que se están adaptando a la idea de Rabanal.

"Venimos trabajando bastante duro. Cada entrenador tiene su forma y estilo de juego, y nos estamos adaptando al estilo con miras a empezar el torneo", añadió.

El argentino valoró la experiencia de la última Noche Crema, la velada en la que Universitario se presentó ante su hinchada de cara a la nueva temporada, en la que venció por 3-0 a la Universidad de Chile. "Fue una noche muy linda para nosotros, una noche muy especial para todos. El recibimiento de la gente fue asombroso", finalizó.