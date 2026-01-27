Daniel Maldini: "El Lazio es un paso importante, es momento de enseñar mi calidad"

"Es un paso importante, vengo de un periodo complicado. Ahora es momento de volver y enseñar mi calidad y ayudar al equipo. Lo importante es ponerse a disposición y ayudar para el objetivo", declaró en su primera entrevista con los medios del club romano.

El jugador firmó su contrato como cedido este mismo martes, después de superar las pruebas médicas pertinentes, aunque ya el lunes posó con una bufanda del club en el aeropuerto de Fiumicino.

Maldini, procedente de un Atalanta al que llegó su compatriota Giacomo Raspadori, estará cedido hasta final de temporada, aunque el Lazio podría estar obligado a su compra, alrededor de 14 millones de euros, si se cumplen determinados objetivos.

En la presente no ha gozado apenas de protagonismo, con solo 9 partidos de Serie A, 1 de Liga de Campeones y 1 de Copa Italia disputados, entre los que sumó una sola asistencia.

"He hablado ya con Sarri (entrenador), aunque ha sido una charla general. Veremos en los próximos días donde jugaré", comentó.

Maldini estará ya disponible para el próximo duelo de Serie A, ante el Génova de Daniele De Rossi en el Estadio Olímpico de Roma.

Nacido en Milán en 2001, creció en las categorías inferiores del combinado 'rossonero', equipo de su padre y abuelo, con el que debutó en la Serie A con 18 años.

"Mi padre me aconseja, hablamos de padre a hijo. Me ayuda en las decisiones, aunque luego las tome yo. Es un apoyo importante", dijo antes de desvelar que uno de sus jugadores favoritos del Lazio fue Alessandro Nesta, que fue su entrenador en el Monza.

"Es un orgullo llevar mi apellido y haberme hecho hueco en el fútbol, aunque no he enseñado al pleno mi calidad y características así que es el momento de hacerlo", añadió.

El 14 de octubre de 2024 debutó con la selección absoluta italiana en la victoria (4-1) ante Israel en la Liga de Naciones, agigantando la leyenda de su apellido.

Antes pasó por las categorías inferiores de la 'Azzurra', convocado con la sub18, la sub19 y la sub20.