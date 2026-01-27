El Bournemouth ficha al brasileño Rayan por 28 millones de euros

El equipo de Andoni Iraola palia de esta manera la marcha de Semenyo al Manchester City por 72 millones de euros.

El brasileño de 19 años marcó catorce goles en 34 partidos de la Primera división brasileña la temporada pasada. Se convierte en el fichaje más caro de la historia del club inglés junto al de Evanilston, por el que pagaron cerca de 30 millones en 2024 al Oporto.

Además, el conjunto de Iraola también se ha traído como cedido a Christos Mandas, arquero del Lazio, hasta final de temporada.

El Bournemouth es en estos momentos decimotercero en la Premier League, con diez puntos de ventaja respecto al descenso y a siete de los puestos de Europa League.

