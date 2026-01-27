El Brasileirão 2026 levanta el telón

El inicio de este Campeonato Brasileño supone un cambio radical con respecto a ediciones anteriores, cuando la pelota solía empezar a rodar entre marzo y abril. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha dado un vuelco al calendario que ha dado como resultado una Liga que convivirá en sus primeras jornadas con los torneos regionales de pretemporada.

Un desafío extra para un año marcado también por la celebración del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, cuando el Brasileirão se detendrá.

* Los jugadores estrellas: Neymar (Santos FC), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Memphis Depay (Corinthians), Hulk (Atlético Mineiro), Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras), Gerson (Cruzeiro).

Los paraguayos

Son 14 futbolistas paraguayos, distribuidos en 10 de los 20 clubes, los que disputarán el Brasileirão 2026.

* Palmeiras: Gustavo Gómez, Ramón Sosa.

* São Paulo FC: Damián Bobadilla, Carlos Coronel.

* Gremio: Mathías Villasanti, Fabián Balbuena.

* Santos FC: Gustavo Caballero, Alexis Duarte.

* Atlético Mineiro: Junior Alonso.

* Bragantino: Isidro Pitta.

* Fluminense: Rubén Lezcano

* Chapecoense: Walter Clar.

* Internacional: Alan Benítez.

* Mirassol: Antonio Galeano .

Programa 1ª jornada:

Miércoles: 19:00 Atlético Mineiro-Palmeiras; 19:00 Inter- Ath. Paranaense; 19:00 Coritiba -Bragantino; 19:00 Vitória-Remo; 19:00 Fluminense- Grêmio; 20:00 Corinthians-Bahía; 20:00 Chapecoense-Santos; 21:30 São Paulo-Flamengo (Globo TV).

Jueves: 20:00 Mirassol-Vasco da Gama; 21:30 Botafogo-Cruzeiro.

Golazo de Adam Bareiro

El ariete paraguayo Adam Bareiro marcó el lunes un golazo para el Fortaleza, en la victoria 1-0 sobre el Floresta EC por la primera fecha de la fase final del Torneo Cearense, una de las competencias estaduales del fútbol del fútbol brasileño.

Bareiro anotó en el minuto 25 desde el punto penal, en una definición a lo Panenka.

Fue el primer tanto del año en cinco partidos para el delantero guaraní de 29 años, que es pretendido por Olimpia.

Fortaleza competirá este año en la Serie B del Brasil, tras perder en la temporada pasada la categoría principal.