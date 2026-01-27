Fútbol Internacional
27 de enero de 2026 - 11:45

El español Héctor Hernández deja el Corinthians tras la rescisión amistosa de su contrato

São Paulo, 27 ene (EFE).- El delantero español Héctor Hernández abandonará el Corinthians, tras acordar con el club brasileño la rescisión "amistosa" de su contrato, según anunció el equipo este martes.

Por EFE

"El presidente Osmar Stabile y la directiva del Corinthians agradecen al jugador por su dedicación con la camiseta albinegra y le desean éxito en su carrera profesional", señaló el equipo de São Paulo este martes en sus redes sociales.

Hernández, de 30 años, llegó al 'Timão' en agosto de 2024 y tenía contrato hasta finales de este 2026, aunque apenas ha tenido oportunidades.

En este último año y medio solo tuvo minutos en 24 partidos, en los que marcó dos goles.

Su presencia, de hecho, fue testimonial en los dos títulos ganados por el equipo en 2025: la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista.

El Corinthians, uno de los clubes más populares del país y que enfrenta dificultades económicas, resaltó que la salida del atacante le permitirá ahorrar 4,8 millones de reales (unos 900.000 dólares / 770.000 euros) en los gastos salariales del equipo masculino.

Desde agosto de 2025, Hernández estaba apartado del plantel del Corinthians, que dirige el exseleccionador brasileño Dorival Júnior y cuenta entre sus filas con el internacional neerlandés Memphis Depay.

Formado en el Atlético de Madrid, el delantero canario también militó en el Elche y el Málaga, entre otros equipos españoles.