El español Héctor Hernández deja el Corinthians tras la rescisión amistosa de su contrato

"El presidente Osmar Stabile y la directiva del Corinthians agradecen al jugador por su dedicación con la camiseta albinegra y le desean éxito en su carrera profesional", señaló el equipo de São Paulo este martes en sus redes sociales.

Hernández, de 30 años, llegó al 'Timão' en agosto de 2024 y tenía contrato hasta finales de este 2026, aunque apenas ha tenido oportunidades.

En este último año y medio solo tuvo minutos en 24 partidos, en los que marcó dos goles.

Su presencia, de hecho, fue testimonial en los dos títulos ganados por el equipo en 2025: la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista.

El Corinthians, uno de los clubes más populares del país y que enfrenta dificultades económicas, resaltó que la salida del atacante le permitirá ahorrar 4,8 millones de reales (unos 900.000 dólares / 770.000 euros) en los gastos salariales del equipo masculino.

Desde agosto de 2025, Hernández estaba apartado del plantel del Corinthians, que dirige el exseleccionador brasileño Dorival Júnior y cuenta entre sus filas con el internacional neerlandés Memphis Depay.

Formado en el Atlético de Madrid, el delantero canario también militó en el Elche y el Málaga, entre otros equipos españoles.