El hispanosenegalés Gassama ha entrado con buen pie en Universitario, dicen sus compañeros

Gassama, que se incorporó recientemente a los entrenamientos de Universitario, ha comenzado a trabajar de manera diferenciada de sus compañeros para nivelar su preparación física a la del resto del equipo, que lleva ya varias semanas de pretemporada.

"Él habla bien el idioma. Entiende todo. Este es un grupo que hace bastantes bromas y él ha entrado bien en el día a día. Está trabajando afuera aún, pero estoy seguro que nos va a ayudar mucho. Está al nivel y seguro que le va a ir bien", comentó Corzo en rueda prensa.

Mientras, Pérez Guedes señaló que Gassama "es un gran chico" que ha sido recibido bien dentro del vestuario crema, más allá de las críticas surgidas en la hinchada por haber llegado a Lima más de un mes después de que se anunciara su fichaje.

"Sabemos el potencial que tiene. Está haciendo trabajos diferenciados pero poco a poco se va a incorporar al grupo. Sabemos las condiciones que tiene y va a aportar mucho", apuntó el argentino.

El delantero, que llegó a la U tras haber militado en el Eldense, de la segunda división española, es uno de los refuerzos para la temporada de 2026, donde al mando del técnico español Javier Rabanal buscará convertirse en el primer equipo en ganar cuatro años seguidos la liga peruana.

Junto a Gassama, nacido en la localidad catalana de Granollers (España), también han llegado este año a Universitario los argentinos Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Caín Fara, así como el centrocampista brasileño Miguel Silveira y el peruano Jesús Castillo.