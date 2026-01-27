El marroquí Amrabat, operado de su lesión de tobillo en Ámsterdam

Amrabat, nacido hace 29 años en Huizen (Países Bajos) "ha sido intervenido por el doctor Gino Kerkhoffs y ha estado acompañado por miembros de los servicios médicos del club", informó en un comunicado el Betis, que precisó que al internacional por Marruecos se le "ha realizado una limpieza articular de su tobillo derecho".

El centrocampista bético llevará a cabo "una primera fase de recuperación postquirúrgica en Ámsterdan y posteriormente continuará con su recuperación en Sevilla", indicó la entidad verdiblanca.

Amrabat, que el 18 de enero se proclamó con su selección subcampeón de la Copa de África, arrastra esta dolencia en el tobillo derecho desde el 27 de noviembre, por un choque fortuito con Isco Alarcón del que también salió lesionado su compañero -que permanece de baja desde entonces- en el encuentro de la Liga Europa ante el Utrecht neerlandés.

Tras esa desgraciada jugada, siguió un tratamiento conservador tanto en el Betis como en su selección, que le convocó para la Copa de África, aunque sus molestias persistieron en la zona articular del tobillo derecho y por ello todas las partes consensuaron que han consensuado que fuera sometido a una artroscopia por un médico de su confianza en su país natal.

El marroquí intentó forzar para disputar algún partido con el Betis antes de incorporarse a la Copa Africana, pero, a pesar de ello, no pudo jugar con su equipo y sí pudo hacerlo en los primeros encuentros de Marruecos en ese torneo, si bien sus molestias le limitaron para poder competir "de manera continuada" con su selección.

Ante esta situación, el Betis, la Federación marroquí, Amrabat y el Fenerbahçe turco -club que lo cedió en verano al equipo sevillano- consensuaron esperar a la finalización del campeonato africano para anunciar la decisión adoptada de que pasara por el quirófano.

El jugador de origen neerlandés, que causó baja con el Betis durante todo diciembre, fue titular en los dos primeros encuentros de la competición africana frente a Comores y Mali, aunque su dolor en el pie dañado sólo le permitió jugar 25 minutos en la eliminatoria de cuartos de final y fue baja en las semifinales y en la final perdida ante Senegal.