El New York City FC cede al delantero argentino Julián Fernández a Rosario Central

Durante la última temporada, en la que NYCFC alcanzó las finales de Conferencia Este contra Inter Miami, Julián Fernández marcó 3 goles y dio 5 asistencias en los 41 partidos que disputó.

El argentino, de 21 años, disputó 77 encuentros con NYCFC desde que fichó por el equipo neoyorquino en agosto de 2023 procedente de Rosario Central, al que ahora regresa y que obtuvo 6,3 millones de dólares por el traspaso.

"Esta cesión le da a Julián una oportunidad importante para poder contar con más minutos en un entorno competitivo y se alinea con el deseo del jugador de estar más cerca de su hogar", señaló el director deportivo de NYCFC, Todd Dunivant.