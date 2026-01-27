El Real Madrid llega a Lisboa para el partido de 'Champions' ante el Benfica

El avión del Real Madrid aterrizó a las 12.21 hora local (misma hora GMT) en el aeropuerto Humberto Delgado y de allí el equipo se trasladó directo al hotel donde se hospeda.

A la entrada del establecimiento, le esperaba una veintena de aficionados, pertrechados con camisetas y bufandas, que les recibieron entre vítores, en medio de un dispositivo de seguridad.

Uno por uno los jugadores fueron bajando del autocar, en medio del entusiasmo de los seguidores, con Mbappé, Bellingham, Carvajal, Vinicius Jr o Álvaro Carreras, que regresa a la capital lusa a enfrentarse a su antiguo equipo.

Con ellos estaba Arbeloa, que mañana se verá las caras con Mourinho, que fue su entrenador entre 2010 y 2013, cuando era lateral derecho en el Real Madrid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los aficionados había pocos españoles: uno de ellos era Ángel Porras, un turista malagueño que acudió junto a su mujer al hotel para mostrar su apoyo al equipo, aunque no ha conseguido entradas para el partido del miércoles.

En declaraciones a EFE explicó que su intención es dar "un poquito de aliento" a los blancos, ya que considera que el encuentro contra el equipo portugués será "durillo" y no está garantizada la victoria.

Mourinho "va a plantar cara y, a lo mejor, un empate le puede venir bien también al Madrid. Apuesto que va a ser un partido duro y a lo mejor un 1-2 o 2-2 es posible", consideró.

No muy lejos estaba la portuguesa Maria Miragaia, miembro de una peña madridista en Lisboa, para darles la bienvenida cargada con una camiseta de Güler.

"El Benfica es un gran equipo, pero creo que el Madrid va a ganar. Están acostumbrados a ganar aquí en Lisboa. Y creo que habrá un 4-0, de Bellingham, Mbappé y Gonzalo", con doblete del francés, aseguró.

El Real Madrid se enfrenta este miércoles al Benfica para cerrar la fase de liga de la Liga de Campeones en Lisboa.

El equipo blanco llega a Lisboa, tras haber reconducido el golpe de realidad que Liverpool y Manchester City le asestaron en sus dos duelos grandes de la fase de liga de la actual 'Champions', el pleno de victorias en el resto de partidos y la goleada, ya con Arbeloa a los mandos, al Mónaco (6-1) en el triunfo más holgado de la temporada madridista.

El Real Madrid contará entre sus filas con Aurélien Tchouaméni, que regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga, los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero y los defensas Dani Carvajal, David Alaba y Raúl Asencio, entre otros.