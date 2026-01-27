El Real Madrid se reencuentra con el estadio de la décima

Arbeloa dio una charla a sus jugadores convocados en el césped del estadio Da Luz, antes de seguir de cerca la última sesión de entrenamiento con la que terminó de extraer detalles para dar forma a un once en el que se espera el regreso de Aurélien Tchouaméni tras sanción.

El entrenamiento fue especial por el regreso casi doce años después al estadio donde el Real Madrid conquistó su décima Copa de Europa, la primera con Carlo Ancelotti al mando y con Arbeloa y Carvajal en la plantilla.

El actual capitán madridista es el único 'superviviente' como jugador de la plantilla del Real Madrid, en la que también se encuentra el belga Courtois, que aquella noche, el 24 de mayo de 2014, defendió al Atlético de Madrid en la histórica final española.

El método de Xabi Alonso, que en todos los viajes salvo en el realizado para medirse al Kairat Almaty de 14 horas de vuelo y más de 8.000 kilómetros de distancia, apostó por entrenar en la Ciudad Real Madrid el día previo a cualquier jornada de la Liga de Campeones. Arbeloa lo cambió para la última jornada de la fase de liguilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No solo Xabi prepara partidos en su ciudad deportiva y no sé si lo haremos en el futuro, pero me parecía importante venir a un estadio que nos trae tan buenos recuerdos", defendió Arbeloa antes de dirigir el entrenamiento.

"Entrenar el día anterior, sentir la importancia de los tres puntos para los jugadores creo que es bueno. Por eso lo he decidido así pero no es mejor ni peor que la decisión de otros entrenadores", añadió.

Tras volar por la mañana de Madrid a Lisboa, la plantilla del Real Madrid con las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, completó con normalidad el entrenamiento en Da Luz y tomó contacto con el terreno de juego en buenas condiciones. Tercer clasificado con 15 puntos, al equipo de Arbeloa le vale un empate para el acceso directo a los octavos de final evitando la ronda previa.