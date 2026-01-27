Kily González, sobre Guido Rodríguez: “Tiene recorrido y personalidad”

“El jugador argentino destaca por transmitir tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ojalá que pueda transmitir todo su recorrido en distintos equipos que ha estado. Bienvenido otro argentino más al Valencia”, dijo González, que con la camiseta blanquinegra ganó la Supercopa de España en 1999 y la Liga 2001-02.

El futbolista, nacido en Rosario, visitó el sábado Mestalla en la victoria del Valencia contra el Espanyol, donde fue entrevistado por el club y habló del nuevo fichaje, que se oficializó este lunes, y de sus recuerdos con el Valencia.

“Siempre que uno tiene la posibilidad de volver a casa, porque fueron años hermosos y cada vez que vengo sigo recibiendo el cariño de la gente, es un placer venir a Mestalla. He tenido una relación muy particular y muy especial con la afición del Valencia, fueron momentos inolvidables, contó.

“Va todo de la mano, el fútbol es pasión y no me gusta perder a nada. Intentaba luchar y pelear siempre hasta el final y eso hacía que esa conexión fuera especial, el aficionado se siente identificado con el jugador que lo representa de esta manera en el campo”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director general Javier Solís y los embajadores Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio le entregaron una camiseta con su nombre y número ’18’.