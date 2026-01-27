León empata con Monterrey y lo baja del primer lugar del Clausura femenino en México

La mexicana Itzell Alemán convirtió por León y Christina Burkenroad respondió por las visitantes.

Con la española Lucía García ausente, las Rayadas carecieron de contundencia en el área y tuvieron que mejorar en el segundo tiempo para rescatar una igualada.

Alemán aceptó un balón de la jamaicana Trudi Carter y en el minuto 36 puso delante al León, después de lo cual las regias dominaron. En el 57, Burkenroad remató de cabeza para poner el balón en la red, el 1-1.

Las Rayadas suman 4 victorias, 1 empate y 13 puntos, y por diferencia de goles ocupan el segundo lugar detrás del América y, por el mismo criterio, superan a Pumas UNAM y Guadalajara, todos con la misma cantidad de enteros.

El domingo, la española Irene Guerrero convirtió un par de goles para encabezar el ataque de las Águilas del América en su goleada por 4-0 sobre el Mazatlán.

Guerrero, dos veces; la venezolana Gabriela García y Monserrat Saldívar anotaron por las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa, superiores en su estadio en la capital.

En los otros duelos dominicales, las Pumas vencieron por 1-0 al Santos Laguna, con gol de la ecuatoriana Nayeli Bolaños; y las Chivas se impusieron por 1-3 al Puebla, con anotaciones de Samantha López, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes; por el cuadro de casa anotó Abigaíl López.

La fecha cinco comenzó el sábado cuando el Tigres UANL derrotó por 3-1 al Atlas. La sudafricana Thembi Kgatlana, Diana Ordóñez y la brasileña Jheniffer Cordinali anotaron por las 'Amazonas', en tanto la ecuatoriana Karen Flores descontó por las visitantes.

También este lunes Pachuca goleó por 0-6 a Necaxa, con tres goles de Charlyn Corral, quien saltó al liderato de las anotadoras con siete dianas, una más que la francesa Eugenie Le Sommer, con dos tantos en el 1-4 de Toluca sobre Querétaro.

El sábado, la paraguaya Deisy Ojeda anotó dos goles para darle al Tijuana una victoria por 2-3 sobre San Luis; en tanto la guatemalteca Aisha Solórzano anotó por el Juárez FC, que empató 1-1 con Cruz Azul.

El Clausura continuará de viernes a lunes próximos con la sexta jornada.

- Partidos de la sexta jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Viernes 30.01: Toluca-Juárez FC y Atlas-San Luis.

Sábado 31.01: Cruz Azul-Querétaro, Mazatlán-Necaxa y Tijuana-Puebla.

Domingo 01.02:Guadalajara-León, América-Pumas UNAM y Pachuca-Tigres UANL.