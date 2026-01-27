Portugal golea a Hungría (5-1), domina el grupo D y asegura el pase a cuartos de final

El triunfo asegura al combinado luso el pase por octava edición consecutiva, mientras que Polonia queda eliminada tras caer 4-0 frente a Italia, que definirá su clasificación en la última jornada contra Hungría.

En el encuentro entre Portugal y Hungría, los portugueses comenzaron adelantándose rápidamente con un gol de Erick Mendonça a los 23 segundos tras un saque de banda, y Lúcio Rocha amplió la ventaja en el minuto seis tras recibir un pase de Diogo Santos. Hungría, que había logrado su primera victoria en fases finales ante Polonia en la primera jornada, se fue al descanso con un 2-0 en contra.

En la segunda mitad, Diogo Santos anotó el tercer tanto portugués tras interceptar un pase húngaro, y Tomás Paçó convirtió el cuarto con un disparo desde fuera del área. El quinto gol luso llegó a puerta vacía por medio de Pany Varela, mientras Balázs Rutai firmó el tanto de consolación para Hungría. Con este resultado, Portugal amplía su racha de victorias a 13 en fases finales y 17 incluyendo la fase de clasificación.

En el otro partido del grupo, Italia superó a Polonia 4-0 gracias a un triplete de Julio De Oliveira y un gol de Matheus Barichello. Los italianos se adelantaron rápidamente con el primer tanto de De Oliveira, que añadió el segundo en el minuto 13 tras un contraataque. Barichello anotó el tercero al aprovechar un rebote tras una parada del portero polaco, y De Oliveira completó su triplete tras otro rebote en los minutos finales. Polonia no pudo superar al portero italiano Jurij Bellobuono y varios disparos se estrellaron en los palos, quedando fuera de toda opción de clasificación.

Tras estos resultados, Portugal lidera el grupo D y asegura su pase a cuartos de final, mientras que Italia y Hungría definirán la segunda plaza en la última jornada. Polonia queda eliminada. Los partidos han confirmado la superioridad de Portugal en la fase de grupos y la capacidad de Italia para imponerse a sus rivales directos, dejando el grupo abierto para la definición de la segunda plaza.