Santiago Ascacibar será el nuevo refuerzo de Boca Juniors y deja Estudiantes de La Plata

El volante de 28 años será el segundo refuerzo del 'Xeneize' en el actual mercado de pases, tras acelerarse las negociaciones con el club platense por la reciente lesión de Rodrigo Battaglia en el tendón de Aquiles, por la que deberá ser operado.

Después de dos ofertas rechazadas, Boca mejoró su propuesta y alcanzó un acuerdo por el 80 % del pase de Ascacibar, capitán y una de las piezas clave del equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

Según trascendió en medios locales, la operación rondaría los 4 millones de dólares, con la particularidad de que el propio jugador cederá el 15 % que le correspondía y una deuda que mantenía el 'Pincha' con él.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, destacó públicamente sus cualidades tras el debut del equipo en el torneo: “No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía y personalidad, y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia”.

Boca y Estudiantes también cerraron una transferencia cruzada que involucra a Brian Aguirre, quien dejará el club de La Ribera para sumarse al conjunto platense a préstamo, con una opción de compra por un porcentaje elevado de su ficha.

En paralelo, el delantero paraguayo Ángel Romero llegó en la madrugada de este martes a Argentina e inició la revisión médica previa a la firma de su contrato con Boca para la temporada 2026.

Boca Juniors logró este domingo un ajustado triunfo por 1-0 ante Deportivo Riestra, en la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, y este miércoles se enfrentará como visitante a Estudiantes de La Plata.