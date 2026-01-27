Tchouaméni, novedad en una convocatoria aún sin Trent ni Rüdiger

El francés Tchouaméni regresa tras cumplir sanción ante el Villarreal en LaLiga y refuerza a un Real Madrid que sigue sufriendo las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy.

Pese a que Trent y Rüdiger ya realizan trabajo de campo en los últimos días, su regreso a la competición no será antes del domingo ante el Rayo Vallecano en LaLig.

Brahim Díaz, tras volver a tener unos minutos en la competición doméstica tras la disputa de la Copa África con Marruecos, regresa en la Liga de Campeones a una lista en la que se mantienen los canteranos Diego Aguado y Jorge Cestero.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Benfica en la Liga de Campones la integran:

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García, ÁLvaro Carreras y Diego Aguado.

. Centrocampistas: Tchouméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Jorge Cestero.

Delanteros: Rodrygo, Vinícius, Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.