Achille Polonara se marca el 20 marzo como regreso a la pista

"He empezado a trabajar con un entrenador. Mi objetivo es volver al campo antes del 20 de marzo. Porque el 20 de febrero me opero y después de un mes quiero estar disponible. Estoy aquí para ganar, para ayudar al equipo lo máximo posible", declaró en al programa televisivo 'Le Iene', que sigue su historia.

El internacional italiano recibió la médula de una mujer estadounidense compatible al 90%, pero sufrió un trombo que hizo peligrar su vida un mes después del trasplante, cuando atisbaba el alta médica del Hospital Sant'Orsola de Bolonia.

"He estado a un paso de la muerte y no te digo que me siento imbatible, pero casi", añadió el jugador de 34 años, por el momento fuera de peligro y ya viviendo en la isla de Cerdeña en la que juega su equipo.

Polonara, exjugador del Baskonia, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.

"A veces me enfado, me frustro. ¿Por qué a mí dos enfermedades así de graves en dos años? No tengo una respuesta. Pero hay tener la fuerza de seguir adelante porque corres el riesgo de verte sobrepasado por malos sentimientos y hacer cosas que no debes hacer", comentó.

El alero, que terminó su contrato con el Virtus Bolonia en verano de 2025, firmó pese a su enfermedad con el Dinamo Sassari sardo, en el que ya militó entre 2017 y 2019. Este domingo volvió al pabellón del equipo, recibido entre honores por compañeros y afición.

Polonara vivió en diciembre uno de los momentos más emocionantes de su carrera deportiva ser uno de los primeros portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.