28 de enero de 2026 - 20:20

Asencio y Rodrygo, expulsados, serán baja en la ida de dieciseisavos

Lisboa, 28 ene (EFE).- Raúl Asencio y el brasileño Rodrygo Goes serán baja en el Real Madrid en el partido de ida de la ronda intermedia de dieciseisavos de final, tras ser expulsados este miércoles en la recta final de la última jornada de primera fase de la Liga de Campeones en el estadio Da Luz ante el Benfica (4-2).

Por EFE

Asencio, que recibió en el tiempo añadido del primer acto una cartulina amarilla, fue expulsado por doble amonestación a los 92 minutos tras cortar un contragolpe del Benfica.

El árbitro del partido, el italiano Davide Massa, también expulsó a Rodyrgo tras realizar una protesta en el minuto 96, con dos amarillas consecutivas por escuchar unas palabras del delantero brasileño que consideró faltas de respeto.

De esta manera, el Real Madrid sufrirá la baja de Asencio y Rodrygo en la ida de dieciseisavos de final, que jugará de nuevo en Da Luz si queda emparejado con el Benfica o en Noruega si es ante el Bodo/Glimt, en un primer partido que encarará también con cuatro jugadores apercibidos de sanción: Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouaméni y Jude Bellingham.