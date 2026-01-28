Asencio y Rodrygo, expulsados, serán baja en la ida de dieciseisavos

Lisboa, 28 ene (EFE).- Raúl Asencio y el brasileño Rodrygo Goes serán baja en el Real Madrid en el partido de ida de la ronda intermedia de dieciseisavos de final, tras ser expulsados este miércoles en la recta final de la última jornada de primera fase de la Liga de Campeones en el estadio Da Luz ante el Benfica (4-2).