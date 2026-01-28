Azzedine Ounahi sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda

Ounahi, una de las piezas claves del equipo que entrena Míchel Sánchez, se lesionó en el último partido de la fase de grupos de la Copa África, a principios de enero, y este martes se sometió a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

El comunicado del Girona no detalla el tiempo de baja, pero el técnico madrileño afirmó en la rueda de prensa previa al empate contra el Getafe (1-1) que es un jugador que "se recupera muy bien".

En este sentido, señaló que espera poder contar con el centrocampista lo antes posible, pero pidió tranquilidad para evitar riesgos de recaídas.

Ounahi, fichado en verano procedente del Olympique de Marsella francés, se convirtió rápidamente en uno de los líderes del equipo rojiblanco, con el que suma tres goles y dos asistencias en diez participaciones.

Además del internacional, siguen de baja los lesionados de larga duración Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, mientras que Míchel confía en recuperar al centrocampista Axel Witsel y a los delanteros Abel Ruiz y Cristhian Stuani para el partido de este sábado en casa del colista de LaLiga EA Sports, el Oviedo.