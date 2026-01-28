El delantero argentino Jonatan Bauman jugará en el ADT de Perú

"¡Bienvenido a La Pasión del centro del Perú!", anunció el equipo de la ciudad de Tarma en sus redes sociales, que acompañó con un video con goles anotados por el atacante, que ganó el título de la Copa Sudamericana de 2022 con el Independiente del Valle ecuatoriano.

Bauman, de 34 años, también ha jugado en equipos argentinos como Colón, Patronato y Quilmes, el Kedah malayo, el AOK Kerkyra griego, el Santiago Morning chileno y los ecuatorianos Mushuc Runa y Barcelona.

Tras haber quedado en 2025 a un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, el ADT buscará este año avanzar a un torneo internacional, para lo cual ha contratado también al portero colombiano Juan Valencia, al centrocampista de la misma nacionalidad Luis Pérez y a los defensas ecuatorianos Ronny Biojó y Luis Gómez.