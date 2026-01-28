El Italia-Hungría decidirá el rival de España si acaba como campeona de grupo

Italia, bicampeona continental, parte con ventaja en este enfrentamiento decisivo, ya que le basta un empate para avanzar gracias a su mejor diferencia de goles respecto a Hungría. Los ‘azzurri’ se rehicieron de la dura derrota inicial ante Portugal (6-2) con una contundente victoria frente a Polonia (4-0), impulsada por un triplete de Julio de Oliveira, que significó su primer triunfo en una fase final desde 2016, año en el que también lograron superar la fase de grupos por última vez.

Hungría, por su parte, ya ha hecho historia en Liubliana al lograr su primera victoria en una fase final de la Eurocopa tras imponerse a Polonia (4-2). Sin embargo, la derrota posterior ante Portugal (5-1) obliga al equipo magiar a ganar sí o sí a Italia, una selección que le ha vencido en sus diez últimos enfrentamientos oficiales.

El español Sergio Mullor, seleccionador de Hungría, apela a la valentía de los suyos: “Debemos ser valientes y tener confianza en nuestro trabajo. Lo que hicimos contra Polonia es lo que demostramos que podemos hacer. Estoy seguro de que los aficionados de Hungría nos apoyarán como lo han hecho hasta ahora; vendrán y nos ayudarán a hacer historia”, dijo.

A la misma hora, Portugal y Polonia se medirán en el Arena Stožice en un encuentro sin nada en juego a nivel clasificatorio. Portugal ya es campeona del grupo D y sigue lanzada en su objetivo de conquistar su tercera corona consecutiva, mientras que Polonia buscará despedirse con un triunfo que ponga fin a su sequía histórica en la fase final.

Todo ello, con España pendiente del Italia-Hungría, de donde saldrá su rival si cumple los pronósticos y termina como campeona de grupo.