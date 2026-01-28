Fútbol Internacional
El Pescara rescata a Insigne

Roma, 28 ene (EFE).- El italiano Lorenzo Insigne, que no juega desde el pasado 1 de junio de 2025, justo antes de terminar su etapa en el Toronto, está cerca de volver al Pescara, equipo de la Serie B en el que ya militó en la temporada 2011-12.

Por EFE

El mediapunta, exjugador de un Nápoles en el que pasó 11 temporadas de su carrera, volverá, según apuntaron este miércoles medios italianos, al fútbol italiano de la mano de un Pescara muy especial para él.

Porque en ese combinado, en la 2011-12, logró un ascenso a Serie A histórico de la mano del técnico Zdenek Zeman y junto a Ciro Immobile y Marco Verratti.

Marcó un total de 18 goles en 37 partidos. Ahora, con 34 años y libre desde junio, volverá a la que fue su casa 14 años después.

Su llegada a la ciudad de la región de Los Abruzos, a orillas del Adriático, está prevista para el jueves. Después de superar el reconocimiento médico y firmar un contrato que apunta a ser hasta final de temporada con opción a un año más, se pondrá a disposición.

El Pescara es colista de la Serie B con 14 puntos en solo 2 victorias, a 6 de distancia de la salvación.