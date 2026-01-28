El Real Madrid repite errores y se medirá a Bodo/Glimt o Benfica

La tercera derrota en la fase de liguilla de la Liga de Campeones condenó al Real Madrid. La acabó noveno clasificado, el primero de los equipos que se queda fuera del acceso directo a los octavos de final.

Tras caer 1-0 en Anfield y 1-2 frente al City en el Bernabéu, la derrota en el estadio Da Luz ante el Benfica de Jose Mourinho, dando un paso atrás en el crecimiento que había dado con Álvaro Arbeloa en sus tres últimos encuentros,

"Nos han superado en muchos aspectos, en agresividad, en los duelos, con y sin balón. Hemos estado muy lejos de la versión que tenemos que dar", lamentó Arbeloa tras la derrota en el reencuentro con su maestro Mourinho.

El doblete de Kylian Mbappé, autor de 13 goles en la Liga de Campeones de los 21 marcados por el Real Madrid, lanzado a por el registro récord de Cristiano Ronaldo en la competición (17 tantos), no fue suficiente para un Real Madrid endeble. El equipo de Arbeloa concedió 22 disparos al Benfica, once a puerta, con Thibaut Courtois evitando una derrota mayor con dos paradas de mucho mérito a Prestrianni y Barreiro.

El Real Madrid quedará emparejado en el sorteo del viernes 30 de enero en dieciseisavos de final con el Bodo/Glimt, vigésimo tercer clasificado, que venció en las dos últimas jornadas de la fase de liguilla a Manchester City y Atlético de Madrid, o con el Benfica, que gracias al tanto de su portero, Anatolii Trubin, en la última acción del partido, logró por diferencia de goles arrebatar la última plaza que da acceso a la repesca al Olympique de Marsella.

Eliminado de la Copa del Rey, el equipo de Arbeloa confiaba en disponer de un febrero con menos carga de partidos en caso de haber acabado en el top ocho, con cuatro jornadas ligueras (Rayo, Valencia, Real Sociedad y Osasuna), y el objetivo de aumentar la carga en los entrenamientos para mejorar su físico.

Obligado tras la derrota en el estadio Da Luz a jugar la repesca, en caso de superarla se volverá a encontrar una edición más con el Manchester City de Pep Guardiola, que acabó octavo la fase de liga, o el Sporting de Lisboa, que lo hizo séptimo con su triunfo en San Mamés.