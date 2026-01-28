Flamengo paga USD 50 millones por Paquetá, récord para el fútbol sudamericano

De acuerdo con reportes de prensa, Paquetá, de 28 años, firmará contrato por cinco temporadas con los actuales campeones del Brasileirão y la Copa Libertadores. Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos 42 millones.

El mediocampista vuelve así al club en el que se formó como futbolista y desde el que dio el salto a Europa en 2019. Con la camiseta del ‘Fla’ el futbolista disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas surgidas en el “Ninho do Urubu”.

La versatilidad del centrocampista, capaz de actuar como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís.

Rompe el mercado de pases

El Flamengo, dueño de una nómina de lujo, rompe nuevamente récords. El año pasado, invirtió 31,6 millones de euros en la contratación del extremo brasileño Samuel Lino desde el Atlético de Madrid, reportó el club carioca en sus balances financieros.

De acuerdo con el sitio web especializado Transfermarkt, el traspaso de Paquetá deja atrás los de Gerson al Cruzeiro este año, por 27 millones de euros, y de Vitor Roque al Palmeiras el año pasado, por 25,5 millones.

Ambos fueron los más altos de la historia del fútbol brasileño y sudamericano según el portal. Transfermarkt estimó en 22 millones el fichaje de Lino.

Podría debutar en Supercopa

Paquetá jugó 18 partidos con el West Ham en la temporada en curso de la Premier League, con cuatro goles y una asistencia. El exjugador de Milan y Lyon podría estrenarse este domingo en la Supercopa de Brasil entre el Flamengo y el Corinthians.

“Me negué a ir a equipos rivales y seguir en Europa” , dijo el jugador en un video en la red social Instagram, en el que se despide de la afición del West Ham. “Pedí volver a mi casa, espero que un día ustedes lo entiendan”, agregó.

Escándalo de apuestas

Paquetá dijo buscar “salud mental”, tras un escándalo de apuestas que pudo costarle su carrera. Fue blanco de una investigación de la Federación Inglesa de Fútbol por presuntos amaños en partidos del West Ham en la Premier League contra Leicester City en 2022 y Aston Villa, Leeds y Bournemouth en 2023.

Se sospechó que había forzado tarjetas amarillas intencionalmente para afectar el mercado de apuestas. El futbolista, que siempre defendió su inocencia, fue absuelto en julio. Fuente: AFP y EFE.