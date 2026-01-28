Flick: "No estoy contento con la primera parte; hemos mejorado en la segunda"

"No estoy muy contento con mi equipo en el primer tiempo; hemos estado mejor en el segundo. Tenemos que mejorar", analizó Flick en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Para el técnico alemán, su equipo "no sólo" tiene que mejorar defensivamente, sino también en otros aspectos del juego: "Hemos jugado demasiado por dentro cuando siempre jugamos por fuera, y queríamos ese último pase. En la segunda parte ha sido genial y hemos conseguido cuatro goles fantásticos".

Preguntado por el hecho de que el Barça sea el único equipo de LaLiga en el top ocho por los cinco de la Premier League, Flick opinó que es algo lógico ya que la inglesa "es la mejor liga del mundo".

"En la Premier hay mucho dinero invertido, pueden comprar muchos jugadores como se ha demostrado en el mercado, pero todos los equipos que juegan la 'Champions' tienen mucha calidad", argumentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rueda de prensa, Flick se ha mostrado "muy satisfecho" con la clasificación de su equipo para los octavos de final, ya que "viendo los equipos clasificados demuestra lo importante de llegar a ese nivel".

"Es la 'Champions' y eso muestra lo interesante que se pone ahora la competición con este modelo, pero yo solo me centro con lo que hace mi equipo", ha respondido al ser preguntado por el hecho de que equipos como el Real Madrid o el PSG no se hayan clasificado para los octavos de final.

En este sentido, ha señalado que su equipo tiene calidad para ganar la 'Champions', pero ha subrayado que "tiene muchas y muchas cosas que mejorar".

Flick también ha elogiado la buena actuación del centrocampista Marc Bernal, si bien ha dicho que todavía debe mejorar físicamente, y del delantero Lamine Yamal, autor de un gol y una asistencia.

"Tiene que adaptarse porque ahora los oponentes le ponen hasta tres jugadores. Lo ha hecho muy bien, especialmente en el primer gol. Además no solo ha mejorado ofensivamente si no también defensa. Es muy importante porque podrían ir directos a portería y él estaba ahí. Estoy muy contento de cómo ha mejorado y su calidad es increíble", ha concluido.