Ismael Barea deja el Mirandés y vuelve al Betis de Pellegrini tras concluir su cesión

Barea ha disputado 11 partidos, ha anotado un único gol, el marcado al Real Valladolid, pero en las últimas siete semanas el jugador no ha tenido minutos con el equipo de Miranda de Ebro (norte de España).
No es el primer caso en el que el Betis, que entrena el chileno Manuel Pellegrini, y el Mirandés rompen su vinculación de cesión, pues ya pasó con el delantero uruguayo Gonzalo Petit a principios de enero.
Dos semanas atrás, el Betis y el Mirandés acordaron cortar el préstamo del futbolista de Carmelo (suroeste de Uruguay), que fue cedido acto seguido al Granada.
De la misma forma, el club verdiblanco negocia con el Córdoba (Segunda División) para ceder hasta final de temporada a Barea para que pueda disponer de más minutos de juego en otro club de la misma categoría.
