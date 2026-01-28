Ismael Barea deja el Mirandés y vuelve al Betis de Pellegrini tras concluir su cesión

Burgos (España), 28 ene (EFE).- El jugador Ismael Barea deja de ser jugador del Mirandés, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), al acordar con el Real Betis (Primera) el final de la cesión iniciada en julio de 2025, que no ha tenido los resultados esperados por las tres partes implicadas, según informó aquel club.