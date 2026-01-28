Lucas Paquetá ficha por el Flamengo en una operación récord

El club inglés ratificó el acuerdo este miércoles, sellando una transferencia que la prensa local estima en 42 millones de euros, la cifra más alta registrada en la historia de la región. A sus 28 años, el talentoso mediocampista se comprometerá por cinco temporadas con el conjunto carioca, actuales monarcas del Brasileirão y la Copa Libertadores.

A través de un comunicado oficial, el equipo londinense explicó la situación: “El West Ham United confirma que Lucas Paquetá ha recibido permiso para someterse a un reconocimiento médico y negociar condiciones personales con el club brasileño Flamengo, tras haberse llegado a un acuerdo para su traspaso definitivo”. Con este movimiento, el volante regresa a la institución donde se formó y desde la cual partió hacia el fútbol europeo en 2019. Su contratación pone fin a la gran novela del mercado de pases justo antes del inicio de la liga nacional.

El presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, ya había adelantado la magnitud de la operación el pasado domingo, confesando a los medios que enfocaba “toda” su capacidad en concretar “la mayor transacción jamás realizada por un club de fútbol” en Sudamérica. Los 42 millones de euros (aproximadamente 50 millones de dólares) superan ampliamente otros fichajes recientes. Según datos de Transfermarkt, la llegada de Paquetá sobrepasa los traspasos de Gerson al Cruzeiro y de Vitor Roque al Palmeiras, consolidando la hegemonía financiera de los clubes brasileños, que actualmente gozan de una fortaleza económica inigualable en el continente.

Un adiós marcado por motivos personales

La salida del jugador no fue sencilla para la entidad británica. El West Ham señaló que el futbolista “dejó claro que, por motivos personales y familiares, desea regresar a Brasil” tras haber superado “un proceso que duró dos años y le causó un considerable estrés mental”. Aunque la directiva intentó retenerlo, la postura del mediocampista fue inamovible. Al respecto, el club añadió: “A pesar de que el club hizo todo lo posible para convencer a Lucas de que se quedara, él se mantuvo firme en su deseo de marcharse. Por lo tanto, el entrenador (Nuno Espírito Santo) y el club han accedido a regañadientes a su pedido”.

Tras superar un complejo episodio relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en apuestas —del cual fue absuelto en julio—, el jugador expresó su alivio por la oportunidad de “volver a jugar al fútbol con una sonrisa en la cara”. Ahora, bajo el radar de Carlo Ancelotti para la selección nacional, Paquetá busca recuperar su mejor nivel de cara al Mundial de Norteamérica. Su debut podría producirse este mismo domingo en la Supercopa de Brasil frente al Corinthians, marcando el inicio de su segunda etapa con el manto sagrado del Flamengo.

Fuente: AFP