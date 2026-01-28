Mbappé: "La derrota es merecida"

"No tengo una explicación clara. No fue la misma cosa que el Villarreal, no tenemos continuidad en nuestro juego y lo tenemos que solucionar. Un equipo campeón no está un día sí y un día no. Merecemos la derrota, tenemos que trabajar, hay dos partidos más de play-off que duelen porque queríamos tener un febrero con tiempo para trabajar nuestro juego", lamentó.

"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", añadió en la zona mixta de Da Luz.

También admitió que el último gol, firmado por el portero de las 'águilas', Trubin, es una "vergüenza", aunque "matemáticamente no cambia nada" para el Madrid.

"Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos la jugáramos y ese ha sido el problema del partido (...) Era un partido de 'Champions' y nosotros no salimos a jugar un partido de 'Champions'", admitió Mbappé haciendo crítica del juego.

E insistió: "No hemos jugado bien, ellos han jugado bien porque el Benfica en casa siempre es difícil. No es un tema solo de actitud, es general. Ellos no estaban entre los 24 primeros y han demostrado que si no vienes con todo para ganar un partido de Champions, te pintan la cara"

Por último, preguntado por la actitud que espera de la afición del Santiago Bernabéu el domingo en LaLiga ante el Rayo, pidió apoyo.

"Que vengan con ganas de apoyar al equipo porque el partido de hoy fue mal pero son dos competiciones distintas. No estamos eliminados en Champions y en Liga estamos en buena dinámica. Jugamos ante un equipo que lo pone difícil como el Rayo pero si el Bernabéu está con nosotros pienso que vamos a ganar", sentenció.