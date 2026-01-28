Rego: "El equipo está capacitado para darle la vuelta"

"El equipo capacitado para darle la vuelta tenemos jugadores y cualidades para ello", dijo Rego, uno de los jugadores más destacado del partido, lamentando que al final cayeron en el descuento en un final en el que el 2-2 no valía a ninguno de los dos equipos y ya era un "era meter o que nos metan".

"Perder en la orilla duele más, pero es mejor que jugar este partido sin jugarnos nada", apuntó sobre un partido en el vio "penalti" en una empujón a Selton Sánchez con 2-2 y en el tramo final del encuentro.

"Son jugadas rápidas y no sé si habría que mirarla (en el VAR, los árbitros), pero por detrás he visto un empujón", dijo apuntando que en lo personal, con muchas oportunidades en la Champions, dijo que "no esperaba competir tantos minutos" como lo ha hecho y también cree que "el equipo ha hecho ujna Champions muy buena".

Ya olvidada Europa, Rego cree que el partido de liga del domingo ante la Real Sociedad en San Mamés es "incluso más" que la Champions y que "ante la Real son más que tres puntos".

