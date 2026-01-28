River, con el estadio techado y ampliado a 101.000 espectadores

El recinto de los Millonarios albergó la final del Mundial de Argentina 1978 y recibe habitualmente los partidos como local de la selección Albiceleste.

* La reedificación estará a cargo de la compañía alemana SBP, durará tres años y agregará 16.000 asientos a los actuales 85.000. El Monumental ya es el estadio más grande de Sudamérica y una vez termine la ampliación, lo colocará entre los mayores del mundo.

* El estadio de fútbol más grande del mundo es actualmente el Estadio Rungrado Primero de Mayo en Pyongyang, Corea del Norte, con 114.000 asientos.

* Las obras, que se prevé comiencen en abril y se prolonguen por tres años, incorporarán “una estructura perimetral de columnas que va a sostener en altura una tribuna 360 que va a comprender 16.000 nuevas localidades” , explicó Di Carlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El dirigente detalló que sobre esa estructura se colocará el techo que llegará hasta el límite del campo de juego y que cubrirá “casi a la totalidad de los espectadores” .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* El costo de las reformas “superará los 100 millones de dólares”, y se financiarán con un crédito de entidades financieras internacionales y con un nuevo contrato de patrocinio del estadio.

* El recinto albergará partidos del Mundial de 2030, que por primera vez en la historia tendrá seis países anfitriones de tres continentes diferentes: Argentina, Paraguay, Uruguay (América), España, Portugal (Europa) y Marruecos (África).

Fuente: AFP, EFE, AP.