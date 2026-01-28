Tino Costa: “Tanto Beltrán como Guido pueden ayudar mucho al Valencia”

“Nosotros crecimos viendo a muchos argentinos en el Valencia. Aimar fue uno de los estandartes, junto con Kempes”, dijo el excentrocampista en una entrevista concedida al club para analizar el fichaje del centrocampista Guido Rodríguez y analizar la primera parte de la temporada de Beltrán.

Sobre el centrocampista, Costa apuntó que es un jugador de mucha experiencia: “Consiguió cuatro títulos con la selección, ya conoce LaLiga… Es un jugador con mucho carácter, que le puede ayudar al Valencia mucho, sobre todo, en los momentos complicados”.

“Tiene calidad de sobra para jugar en el Valencia. Con Argentina se tiraba atrás para ayudar en la salida de balón, pero también puede llegar a romper las jugadas del equipo del rival. Es un jugador completo. Somos muchos los argentinos privilegiados que pudimos disfrutar de esta camiseta. Espero que le vaya de la mejor manera”, aseguró.

Mientras, sobre el delantero dijo que “se le nota una mejoría grande. Ahora, con minutos, partidos seguidos… el pase que mete el otro día fue increíble. El fútbol ha evolucionado tanto, que no es solo meter goles”.

“Beltrán no es el ‘9’ de área que te va a marcar goles todos los partidos, pero sí es un jugador que no se cansa de presionar, que se tira abajo para dejar sin referencia a los centrales rivales, que se tira a un lado para dar un pase como el que le dio el otro día a Hugo Duro. El desgaste que hace durante todos los encuentros es de admirar y la gente se está dando cuenta de la calidad de jugador que es”, finalizó.