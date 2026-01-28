Van Persie: "Pellegrini es un ejemplo; es un grande"

En una conferencia de prensa en el Estadio La Cartuja de Sevilla, escenario de este encuentro decisivo y en el que el conjunto de Rotterdam no entrenó al haberlo hecho antes del viaje en la ciudad neerlandesa, Van Persie afirmó que el Betis "durante los partidos cambia matices y se ajusta a distintas circunstancias, eso es característico de Pellegrini".

No obstante, advirtió de que el Feyenoord, que se juega su pase a la eliminatoria previa a los octavos de final, está "preparado para afrontar" a lo que considera "un equipo campeón", aunque le "falten algunos jugadores".

A pesar de sus últimos triunfos, el conjunto de los Países Bajos ha sufrido en los minutos finales y su preparador cree que se podrían "haber hecho la vida mas fácil" mediante la táctica de "mantener más la posesión del balón en los segundos tiempos", pero bromeó al decir que su bajón en el rendimiento "no es adrede".

Robin van Persie aseguró que no mira los resultados que deben darse en otros campos para que su equipo se clasifique para el 'play-off' previo a los octavos, ya que "sólo puede tener influencia en intentar ganar" este jueves al Betis y disfrutar de "un estadio fantástico".

Aún así, fue realista y lamentó las muchas bajas que tiene, en especial en la zaga, aunque garantizó que van "a hacer todo lo posible con los jugadores disponibles".

El exdelantero internacional neerlandés recordó haber "jugado contra Antony" dos Santos, extremo brasileño actualmente en las filas del Betis, y subrayó que "ha hecho cosas muy bonitas" desde que está en Sevilla y "ha llegado otra vez a su cúspide" gracias a que, en su opinión, "el entrenador que tiene ha influido de forma positiva".

Por último, Van Persie también reconoció que hace unos veinte años mantuvo "conversaciones con Monchi" (Ramón Rodríguez), entonces director deportivo del club sevillista -eterno rival del Betis-, antes de recalar como jugador en 2004 en el Arsenal porque el "Sevilla fue una de las opciones" que tuvo para fichar.

En este sentido, el exgoleador neerlandés, que fue 102 veces internacional absoluto con los Países Bajos, aseguró que se sintió "halagado por este interés", a pesar de que tomó la "difícil decisión" de ir finalmente al club londinense.