Alexis Sánchez se suma a los trabajos de grupo con el Sevilla

El primer equipo sevillista se ejercitó este jueves en su ciudad deportiva para continuar con la preparación de ese partido en el estadio Son Moix de la vigésima segunda jornada y además del defensa César Azpilicueta, quien también había sido baja en anteriores partidos, Alexis Sánchez da pasos en su proceso de recuperación, informó el club en un comunicado.

El delantero francés Neal Maupay, cedido por Olympique de Marsella, por su parte, afrontó el segundo entrenamiento a las órdenes de Almeyda después de que el Sevilla anunciara el martes su incorporación al equipo, con lo que podría debutar ante el Mallorca.

En la sesión preparatoria de este jueves también fueron protagonistas el defensa José Ángel Carmona, que cumplió 24 años, y el delantero nigeriano Akor Adams, que cumplió 26, con lo que ambos se sometieron al tradicional pasillo entre sus compañeros.

Para el partido de lunes ya no están inscritos en la plantilla el mediapunta Alfon González, cedido al Villarreal, y el central brasileño Marcao Teixeira, quien fue operado de una fractura del escafoides del pie izquierdo, por lo que el club ha solicitado su baja médica federativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Almeyda tiene actualmente lesionados al central francés Tanguy Nianzou y dos extremos, el belga Adnan Januzaj y el suizo Rubén Vargas, mientras que el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien el pasado sábado vio en la victoria ante el Athletic Club (2-1) la quinta tarjeta amarilla, está sancionado para Mallorca.

El medio francés Batista Mendy, por contra, que por ese mismo motivo de acumulación de amonestaciones estaba suspendido ante el conjunto bilbaíno, volverá a ser alta.