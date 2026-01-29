Antonio Vergara, la sorpresa napolitana

Antonio Vergara es un mediapunta zurdo de 23 años. Nacido en la periferia de Nápoles (sur), en el municipio Frattaminore en enero de 2003. Su sueño, como el de cualquier napolitano, era el de jugar en el Estadio San Paolo, ahora renombrado como Diego Armando Maradona. Lo ha cumplido por todo lo alto. Incluso ha marcado ya en Liga de Campeones ante el Chelsea. El año pasado jugaba en el Reggiana, en Serie B.

Hizo pretemporada y convenció a Conte. Aunque no había mucho espacio. Apenas dos minutos ante el Sassuolo en la primera jornada. Otro minuto ante el Qarabag en noviembre. Debut en Serie A y Liga de Campeones, pese a todo. Poco a poco, la cantidad de lesiones le fue dando oportunidades hasta que en este mes de enero se asentó en el once.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zambo Anguissa, Billy Gilmour, David Neres, Amir Rrahmani y Mateo Politano cayeron lesionados. Y desde el 14 de enero suma cinco partido consecutivos. Cuatro de ellos como titular.

En el último culminó su tremenda irrupción. Se marcó una ruleta con un solo pie dentro del área y cruzó lo máximo para esquivar la mano de Robert Sánchez, meta del Chelsea. Empató el duelo. Permitió a su Nápoles soñar con estar en los 'play-off'. Marcó su primer gol con la camiseta del equipo de su vida. En la casa de Maradona. En la 'Champions'.

Su historia es complicada, además. Porque en la temporada 2023-24, la que iba a ser su primera en Serie B tras dar el salto desde el Pro Vercelli de Serie C, se complicó. Rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Volvió en la 2024-25. Cinco goles y sendas asistencias.

De ahí, al Nápoles, donde ahora se ha convertido en una gran sorpresa. Conte lo valora, aunque prefiere mantenerle los pies en el suelo.

"Estamos muy contentos por Vergara, es un chico que está creciendo mucho con el trabajo. Lógicamente, si hubieran estado De Bruyne, Anguissa y otros, habrían jugado ellos. Está creciendo en las dificultades y debe mantener los pies en el suelo, sabiendo que solo está en el inicio de su carrera y que el domingo vuelve a jugar", comentó el técnico tras la eliminación de Liga de Campeones.