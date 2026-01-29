Antony: "Me sacrifico por este club"

Tras clasificarse directamente para los octavos de final de la Liga Europa, Antony señaló que sabían "de la importancia de este partido" y que "ganar daría confianza para lo que viene" y se mostró "feliz por el gol, la asistencia, pero sobre todo por los tres puntos” logrados ante el Feyenoord.

En Movistar+, dejó claro luego que “es un día especial".

"Estoy jugando con dolor desde el día del Getafe. Pero me sacrifico por este club. Juego con mucha molestia, paré una semana, pero con la camiseta del Betis hay sacrifico porque el club lo merece todo”, indicó el ‘7 del Real Betis, para quien "hay que pasar la página por la importancia del partido del domingo” ante el Valencia en La Cartuja.