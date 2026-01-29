Fútbol Internacional
29 de enero de 2026 - 19:35

Antony: "Me sacrifico por este club"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2434

Sevilla, 29 ene (EFE).- El brasileño Antony dos Santos, autor del primer gol y asistente en el segundo de la victoria del Betis en Liga Europa "se mostró feliz sobre todo por los tres puntos" y dijo que antepone y se sacrifica por los intereses del club a las molestias de pubis con las que juega desde el duelo liguero ante el Getafe.

Por EFE

Tras clasificarse directamente para los octavos de final de la Liga Europa, Antony señaló que sabían "de la importancia de este partido" y que "ganar daría confianza para lo que viene" y se mostró "feliz por el gol, la asistencia, pero sobre todo por los tres puntos” logrados ante el Feyenoord.

En Movistar+, dejó claro luego que “es un día especial".

"Estoy jugando con dolor desde el día del Getafe. Pero me sacrifico por este club. Juego con mucha molestia, paré una semana, pero con la camiseta del Betis hay sacrifico porque el club lo merece todo”, indicó el ‘7 del Real Betis, para quien "hay que pasar la página por la importancia del partido del domingo” ante el Valencia en La Cartuja.