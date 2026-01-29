Boca pierde y River gana en segunda fecha del Apertura argentino

El equipo de Marcelo Gallardo ganó con autoridad 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con un doblete de JuanFer Quintero, la gran figura del partido. Gimnasia se vio en problemas casi desde el inicio, porque muy pronto se quedó con diez jugadores por la expulsión de Manuel Panaro (12’) , a causa de un planchazo sobre Fausto Vera que originó la revisión del VAR.

El volante colombiano Juan Fernando Quintero (41’, 50’) hizo doblete para River, que dejó en el banco al paraguayo Matías Galarza. Gimnasia sufrió las expulsiones de Manuel Panaro (12’) y Jorge de Asís (90+4’). Matías Viña (56’) vio la roja en River.

* Estudiantes hizo la diferencia en la primera mitad y por la vía aérea, ya que abrió la cuenta Santiago Núñez (27’) al entrar por el segundo palo para empujar un centro de Gastón Benedetti y poco después aumentó Leandro González Pirez (38’) con un gran cabezazo frontal a la salida de un corner.

En la segunda parte, con amplios espacios que dejaba Boca en su búsqueda del descuento, el Pincha pudo marcar uno o dos goles más, pero estuvo impreciso en la definición. Boca, que descontó a través de Exequiel Zeballos a los ochenta minutos, en los últimos minutos rondó la igualdad con varios centros sobre el arco local.

* Racing Club sufrió su segunda derrota consecutiva al caer de local 1-2 ante Rosario Central, que alistó a los paraguayos Enzo Giménez y Agustín Sández. Ángel Di María (24’) y Alejo Véliz (35’) anotaron para el ganador. Descontó Adrián Martínez (45+1’).

* Resultados: Racing 1- Rosario Central 2; River 2- Gimnasia LP 0; Estudiantes LP 2-Boca 1; Aldosivi 0-Barracas Central 0. Jueves: Deportivo Riestra 0-Defensa y Justicia 1; Lanús- Unión; Belgrano-Tigre; Estudiantes Río Cuarto-Argentinos; Sarmiento-Banfield.

Martes: Huracán 1-Ind. Rivadavia 2; Gimnasia de Mendoza 0-San Lorenzo 1; Newell’s 1-Independiente 1; Atlético Tucumán 0-Central Córdoba 0; Vélez 2-Talleres 1; Platense 2-Instituto 1.

Kendry Páez, a River

El volante internacional ecuatoriano Kendry Páez se sumará en los próximos días a River Plate. Páez, de 18 años, llega cedido a préstamo desde el Chelsea.