Coudet: Garcés tiene mucha ascendencia y nos va a aportar

El 'Chacho' reconoció que no esperaba que el TAS concediera medidas cautelares al central, sancionado inicialmente por irregularidades en la tramitación de un pasaporte de Malasia, y que ahora podrá jugar tras cuatro meses fuera del equipo.

“Me pone contento por él, por lo que representa dentro del grupo. Es un chico que es muy querido dentro del grupo”, expuso, aunque quiere esperar a ver cómo responde después de cuatro meses sin estar con los demás; no obstantea, señaló que “no ha parado de entrenar nunca”.

“Tiene una cabeza muy buena, muy fuerte y eso ayuda y ya conoce cuál es la intención y la manera de trabajar”, celebró.

Coudet también analizó el duelo ante el RCD Espanyol, correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español): “Es un equipo que se hace muy fuerte de local, que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores y un gran entrenador que ya lleva tiempo trabajando en el club”, avisó el técnico argentino, con ganas de jugar ”un partido lindo” por el escenario y el ambiente que se genera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al equipo, volvió a ensalzar las cosas que venía haciendo bien incluso antes de ganar al Betis, cuando cayeron en puestos de descenso. “Simplemente (la victoria) fue una continuidad de lo que veníamos haciendo y nos sentimos mucho más cómodos jugando en casa”, remarcó.

“Apuntamos a sostener un montón de cosas buenas que venimos haciendo, desde ser un equipo físico a ser un equipo que intenta jugar bien al fútbol, que intenta ser asociativo, que intenta ser corto, que intenta ser intenso y es lo que venimos mostrando a largo del torneo”, consideró.

El Espanyol, quinto clasificado, con 34 puntos, a 18 del líder de Primera División, el Barcelona, recibe este viernes al Alavés, situado en la decimoquinta posición, con 22 unidades, tras seis victorias y cuatro empates en 21 fechas.