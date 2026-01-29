El clásico Plaza Amador vs. Tauro, mayor atractivo de la tercera fecha en la liga panameña

Ambos equipos llegan al choque del sábado con resultados poco favorables, que los mantienen en la parte baja de la clasificación de la conferencia Este.

Por el lado de los 'leones' placinos, actuales bicampeones, no han logrado victorias en dos salidas, mientras que el cuadro taurino, de seis puntos en juego solo han conseguido dos, producto de dos empates.

Ese mismo sábado, el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), líder de la conferencia Oeste con 4 puntos y diferencia goleadora de +4, buscará mantener el invicto frente a Unión Coclé, el nuevo inquilino de la liga panameña, que ha tenido un buen arranque de campeonato.

La tercera fecha comenzará el viernes con el partido entre las escuadras de Alianza FC y Umecit, actual líder de la conferencia Este, con seis enteros.

Para el domingo se tienen programados dos partidos, siendo el más atractivo el que enfrentará al Sporting San Miguelito y Árabe Unido de Colón.

Los de San Miguelito intentarán mantener el buen inicio y acercarse más a la cima ante un equipo colonense que comenzó lento.

La jornada dominical se completará con el choque de la conferencia Oeste entre Club Deportivo Universitario, segundo con 4 unidades y diferencia goleadora de +1, y el Herrera FC, colista de la división.

El lunes se bajará el telón de la tercera jornada con el partido entre Veraguas United y San Francisco.

Los 'monjes', en condición de visitantes, buscarán sumar tres puntos ante el Veraguas, que saldrá por su primer triunfo del campeonato.