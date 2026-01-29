El club 2 de Mayo confirma estadio para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores

El presidente del club paraguayo, Hugo Romero, dijo a EFE que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) habilitó el estadio después de constatar que se realizaron una serie de remodelaciones en casi todas las áreas del recinto deportivo.

"La inversión total, con las luminarias, fue de unos 600.000 dólares", indicó Romero.

Con la decisión, el club 2 de Mayo, que fue fundado en 1935 y esta temporada debutará en la copa Libertadores, podrá disputar en su estadio "el partido más importante" de su historia, en palabras de su presidente.

"Se respira ambiente de Copa Libertadores en la ciudad y la frontera", añadió Romero sobre la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, y que se une en un conurbano con la urbe brasileña de Punta Porá.

El Estadio Río Parapití, con aforo para 25.000 espectadores, se inauguró en 1977 y ya pasó por una remodelación en 1999 cuando acogió dos de los partidos de la Copa América de ese año, entre ellos el que Paraguay ganó por 1-0 a Perú por la fase de grupos de esa competición.