El club colombiano Millonarios destituye al técnico Hernán Torres después de tres derrotas

"Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución", señaló Millonarios este jueves en un comunicado en el que anunció que Torres "no continuará como director técnico del equipo".

Antes de la derrota ante el Deportivo Pasto, Millonarios había perdido con el Atlético Bucaramanga (2-1) y con Junior (1-2), por lo cual el partido de anoche, en el que volvió a jugar unos minutos el veterano Falcao García, resultaba crucial para contener la crisis pero el conjunto azul volvió a caer y dejó sin piso al técnico.

Torres, que jugó en Millonarios, ha sido técnico del equipo en dos ocasiones y estaba al frente del banquillo desde agosto de 2025.

La liga colombiana es liderada justamente por el Deportivo Pasto, con nueve puntos producto de tres partidos, mientras que Millonarios está en blanco, en el último puesto entre 20 equipos, con un saldo negativo de tres goles.

