El Espanyol examina su peor racha de resultados contra el Alavés

El equipo blanquiazul recibe al cuadro vasco (21.00 horas) después de sumar un punto de los últimos doce posibles al empatar contra el Levante y perder ante el Barcelona, Girona y Valencia, encuentro en el que se quejó de un penalti en el tiempo añadido que le llevó a expresar su malestar al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Pese a este contexto de malestar arbitral y resultados adversos, el conjunto periquito no enciende las alarmas y está convencido de que los resultados llegarán, aunque asume que mejorar la puntería es una de las asignaturas pendientes.

El Espanyol ha mostrado su mejor versión en el RCDE Stadium, con 19 puntos de los 34 que suma actualmente, mientras que el Alavés es el segundo peor visitante de la competición, junto al Elche, con ocho derrotas, un empate y un solo triunfo, en la cuarta jornada en San Mamés ante el Athletic Club, y solo ha metido cuatro dianas.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el entrenador, Manolo González, dará detalles en la rueda de prensa de esta tarde. El delantero Javi Puado, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, es baja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Alavés encara el encuentro tras el impulso que les dio la última victoria ante el Real Betis en Vitoria, que les permitió asomar la cabeza y salir de los puestos de descenso.

Los de Eduardo Coudet rompieron la racha negativa después de cuatro derrotas en cinco partidos y ahora afrontan superar otro reto importante: conseguir resultados lejos de su feudo.

Será el primer duelo después del traspaso de Carlos Vicente, por lo que Calebe Gonçalves está llamado a ocupar la banda derecha hasta que Ángel Pérez, el último en llegar desde el Huesca, se adapte al sistema del 'Chacho', aunque viajará con la expedición y entrará en la convocatoria.

También viajará el argentino Facundo Garcés, que esa semana se ha reincorporado al grupo tras las medidas cautelares adoptadas por el TAS, cuatro meses después de ser sancionado por la FIFA.

Coudet suma efectivos a una zaga en la que ya no estará Moussa Diarra, cedido al Anderlecht, una vez que el técnico decidiera no convocarlo en ningún partido, lo mismo que con Nikola Maras y Mariano Díaz, que aún siguen en la disciplina alavesista.

En el apartado físico, el Alavés no arriesgará con la situación física de Denis Suárez, que se quedará en Vitoria.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Jofre, Edu Expósito, Urko González, Ramon Terrats; Roberto y Pere Milla.

Álaves: Sivera; Tenaglia, Protesoni o Parada, Pacheco, Otto; Blanco, Ibáñez, Calebe, Aleñá; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano).