El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en términos de resultados, pero estamos aquí porque sabemos que podemos hacer algo para retomar ese camino, para que Perú pueda volver a ser protagonista", enfatizó Meneses en sus primeras declaraciones.

El exseleccionador de Brasil, que ofreció sus declaraciones en portugués, aunque prometió mejorar pronto su español, destacó que el fútbol de su país "siempre tuvo una relación bastante grande, próxima, con Perú" y recordó que compatriotas suyos como Didí, Elba de Padua Lima 'Tim' y Paulo Autouri también dirigieron a la Bicolor.

Menezes dijo que ahora asume "una responsabilidad bastante grande", dados los malos resultados obtenidos por Perú en los últimos años, tras no haber clasificado a los mundiales del 2022 y del 2026, pero que "esa responsabilidad de reconstrucción" le "encanta mucho".

A pesar de indicar que dividirá esta etapa de recambio al frente de Perú en un plazo de 4 a 5 años, remarcó que "el fútbol también requiere resultados a corto plazo, porque eso sustenta la evolución, la confianza".

"Prometemos a todos que venimos aquí a trabajar mucho para que las cosas sucedan de manera eficiente", indicó antes de elogiar "la similitud" del juego del futbolista peruano con la del brasileño.

Al presentar a Meneses, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dijo que "el pueblo peruano lo recibe con mucho respeto, cariño, con ganas de trabajar y, sobre todo, albergando la gran esperanza para que vuelvan los triunfos".

"El profesor Mano no necesita mayor presentación, conocen perfectamente su trayectoria, su experiencia, que nos van a servir para dirigir al fútbol peruano desde la parte más alta. Estamos dispuestos a brindarle todo el aporte, el apoyo, la logística y a trabajar de manera muy unida", ofreció.

Lozano dijo que se ha fichado "un comando técnico de alta talla internacional" para desarrollar un proyecto a largo plazo y que "basta con ser hombre de fútbol para tener conocimiento de lo que representa la presencia de Mano Menezes en el Perú".

El presidente de la FPF anunció que el trabajo de Meneses también comprenderá a la selección sub-20 de Perú, a la que asesorará, ya que su conducción será asumida por su asistente técnico, el también brasileño Thiago Kosloski.

A su turno, el director de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, dijo que para los dirigentes peruanos es un orgullo contratar a "un entrenador de talla mundial, una persona con una trayectoria intachable"

"Esto no pasa simplemente por hablar de un estilo sino por lo que hoy necesitamos: hacer esta reestructuración y recambio generacional del que tanto se habla", enfatizó.

Menezes, de 63 años y que estaba libre en el mercado desde que salió del Gremio de Porto Alegre el pasado 9 de diciembre, dirigió a la selección brasileña entre 2010 y 2012, y también ha sido entrenador de equipos como el Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras e Internacional, además del Shandong Luneng chino y el Al-Nassr de Arabia Saudí.