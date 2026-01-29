El top ocho del Betis, el Oporto y el Roma, el pase del Celtic y el liderato del Lyon

Estos cinco fueron los últimos en sumarse a los otros once conjuntos que también competirán en la ronda intermedia de la competición, entre ellos el Celta, que empató en Belgrado (1-1), junto al Genk, al Bolonia, al Stuttgart, el Ferencvaros, el Nottingham Forest, el Viktoria Plzen, el Estrella Roja -todos cabezas de serie, como el club celeste-, el PAOK, el Panathinaikos y el Fenerbahce.

Y, aparte de los seis equipos ya eliminados antes de la disputa de la última cita (Rangers, Sturm Graz, Niza, Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv), se añadieron otros seis: el Young Boys, el Feyenoord, el Basilea, el Salzburgo, el FSCB y el Go Ahead Eagles.

Goleador y asistente, Antony recuperó su versión más decisiva para liderar el paso adelante del Betis, dentro de los ocho primeros de la clasificación, sin intervenir en los dieciseisavos y directo a los octavos. Suyo fue el golazo del 1-0, en el minuto 17, pero también el centro del 2-0, en el 32, que peinó Abde Ezzalzouli para sentenciar rápido.

Impulsado por el extremo brasileño, sin un solo gol en sus últimos ocho partidos, pero definitivo para situar al conjunto verdiblanco en la cuarta posición de la tabla, el duelo terminó finalmente 2-1. En su horizonte de los octavos de final asoman cuatro rivales: Panathinaikos, Fenerbahce, Viktoria Plzen y Nottingham Forest, dependiendo cuáles dos superan los dieciseisavos.

El Oporto también es equipo de top ocho. Ni siquiera el gol del Rangers en los primeros minutos alteró su camino, con una remontada a toda prisa, iniciada por Rodrigo Mora desde el minuto 17 en adelante y completada en el 36, con el 2-1. Después, el equipo luso agrandó la diferencia hasta el 3-1. Es quinto en la clasificación.

También resolvieron su previsible presencia en el top ocho tanto el Midtjylland, que superó por 2-0 al Dínamo Zagreb para ser tercero en la tabla; el Friburgo, pese a su derrota 1-0 con el Lille; el Braga, con un 0-0 contra el Go Ahead Eagles, y el Roma, que logró un agónico empate con un cabezazo de Jan Ziolkowski frente al Panathinaikos (1-1).

El liderato fue del Lyon, que goleó por 4-2 al PAOK Salónica, aunque no resolvió el triunfo hasta el tramo final, en el que su competidor más directo, el Aston Villa de Unai Emery, culminó una remontada insuficiente contra el Salzburgo, al que levantó un 0-2 para imponerse por 3-2 en Birmingham. El equipo inglés acaba en la segunda posición.

El Celta, mientras, se ganó un sitio entre los cabezas de serie en dieciseisavos. Lo hizo con su 1-1 en Belgrado contra el Estrella Roja. En su reestreno, Fer López marcó el 0-1 en los instantes finales, pero en la siguiente acción lo niveló el conjunto serbio. El equipo celeste es decimosexto, con lo que jugará los dieciseisavos con la vuelta en Balaídos, con dos posibilidades como oponentes: el Lille o el PAOK Salónica. El sorteo lo determinará.

No llegaron al top ocho ni el Nottingham Forest ni el Ferencvaros. Al equipo inglés, ganador por 4-0 contra el húngaro, con dos de los goles de Igor Jesus, no le alcanzó para llegar a tiempo a este objetivo, con lo que ambos disputarán los dieciseisavos de final, igual que el Stuttgart, pese a vencer 3-2 al Young Boys, o el Bolonia, que doblegó 0-3 al Maccabi Tel Aviv.

Por detrás, el Celtic entró en los dieciseisavos de final, con un 4-2 al Utrecht, al que ganaba 3-0 a los veinte minutos.

También avanzaron en la última jornada el Lille, con un 1-0 al Friburgo con un penalti transformado por Olivier Giroud al final; el Brann, pese a su derrota 1-0 con el Sturm Graz; el Ludogorets, con un 1-0 al Niza; y el Dínamo Zagreb, aunque cayó por 2-0 con el Midtjylland.