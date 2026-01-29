El Villarreal ficha al joven lateral estadounidense Alex Freeman hasta 2032

Freeman, de 21 años, es internacional por su país, siendo además, uno de los jugadores más destacados de la MLS.

El joven lateral norteamericano era ya un objetivo del Villarreal el pasado verano, pero finalmente no se pudo cerrar la operación.

La grave lesión de Juan Foyth ha acelerado este fichaje, ya que la necesidad de utilizar a Pau Navarro y Santiago Mouriño en el centro de defensa, ha propiciado la opción de reforzar la banda derecha.

Para el Villarreal la llegada de Freeman era un objetivo del club con miras al futuro, ya que se ve al futbolista como uno de los jugadores jóvenes de mayor talento.

Esta será la tercera vez que el Villarreal se fija en la MLS para reforzarse, ya que con anterioridad ha incorporado a jugadores como Tajon Buchanan o Tani Oluwaseyi.