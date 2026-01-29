Elche y Rayo Vallecano, obstáculos hacia la cima entre la estabilidad y la crisis

En esa lucha, el conjunto azulgrana vive tranquilo tras recuperarse de su derrota en San Sebastián hace dos fines de semana. Superó con claridad al Oviedo (3-0) y después ganó al Copenhague (4-1) para terminar dentro del 'top 8' en la Fase de Liga de la 'Champions'. Y aunque el Real Madrid le pisa los talones después de superar una prueba de fuego en Villarreal, las sensaciones no son nada halagüeñas tras caer estrepitosamente en el Estádio da Luz de Lisboa.

A priori, para el Barcelona, el Martínez Valero es un escenario apto para celebrar una victoria. No pierde en Elche desde 1974, cuando Johan Cruyff gobernaba al cuadro azulgrana desde el verde. Desde entonces, ha ganado en siete de sus visitas y ha empatado en otras cuatro. Son datos más que positivos para el equipo de Flick, pero cada partido es un mundo y el Elche, de capa caída después de cuatro duelos sin conocer la victoria, es un equipo herido que necesita reactivarse cuanto antes para no mirar de cerca al descenso.

De momento, ha superado con un notable la ausencia por lesión de Pedri. Dani Olmo y Fermín (renovado esta semana hasta 2031) se han postulado como dos opciones más que viables para suplir al canario y Raphinha, ausente en San Sebastián por un golpe, ya está de nuevo a pleno rendimiento para competir con Lamine Yamal por acaparar focos. No será fácil. Contra el Oviedo, se los llevó el internacional español con un golazo de semi chilena que eclipsó al resto.

Nada de eso ocurre en el Real Madrid. Parecía haber recuperado la estabilidad tras la salida de Xabi Alonso. Arbeloa sufrió un terrible estreno en Albacete y una sesión de pitos contra el Levante en el Bernabéu. El conjunto blanco vio brotes verdes contra el Mónaco, salvó un partido difícilisimo en Villarreal y después volvió a despeñarse, esta vez en su visita al Benfica. Mourinho dio un severo correctivo a su pupilo y el Real Madrid se quedó fuera del 'top 8'.

Ahora, el Rayo Vallecano será un rival incómodo que vive pendiente de líos institucionales por los problemas que sufre su estadio mientras se acerca peligrosamente al descenso después de sumar una sola victoria en sus últimos diez encuentros. Será un testigo de lujo en otro juicio del Bernabéu, que podría esperar con uñas y dientes a sus jugadores, como ocurrió ante el Levante hace solo dos jornadas.

Al acecho de posibles pinchazos de los principales candidatos está el Atlético de Madrid. Seis puntos le separan del Real Madrid y ocho del Barcelona. Vence en Liga, pero no convence, aunque el equipo de Simeone aún no ha dicho su última palabra.

Aún espera la mejor versión de Julián Álvarez, anda enredado con posibles refuerzos en el mercado de invierno y, como el Real Madrid, sufrió una dura derrota en la 'Champions'. Antes de recibir al Levante, envalentonado después de ganar al Elche la pasada jornada (3-2), fue derrotado por el Bodo/Glimt para caerse del 'top 8'. Simeone recibió pitos por su último cambio (Barrios por Le Normand). No los escuchará en el Metropolitano de nuevo, porque el Atlético juega fuera, donde espera enmendar su falta de pegada frente al conjunto noruego para no desengancharse de la lucha por el título.

El Athletic también se pegó un batacazo en la Liga de Campeones. Rozó su entrada entre los 24 mejores, pero se desmoronó en la última media hora. Perdió 2-3 frente al Sporting, quedó eliminado y ahora tiene una faena de realidad: derbi ante la Real Sociedad para alejarse de los puestos de descenso. En un instante, ha pasado de pasearse por Europa a jugar por no perder la categoría. Toca reseteo.

Igual que el Villarreal, que culminó su paso por la Liga de Campeones sin victorias. Dio continuidad a su derrota ante el Real Madrid con otra frente al Bayer Leverkusen. Ya no es candidato a ser la alternativa sorpresa a Barcelona, Real Madrid y Atlético. Once puntos le separan del liderato y visita a Osasuna, con Budimir en plena ebullición y en un buen estado de forma después de firmar dos victorias seguidas.

Otro equipo de los de arriba que necesita recuperarse es el Betis. Derrotado por el Alavés la pasada jornada, recibe a un equipo recuperado como el Valencia, que respira después de ganar al Getafe y al Espanyol. Corberán disfruta, por primera vez en mucho tiempo, de semanas apacibles que espera alargar en el Benito Villamarín.

En otros encuentros varios equipos se verán involucrados en la pelea por el descenso. Por ejemplo, el Getafe, que necesita ganar sí o sí al Celta para acabar con una racha de siete encuentros sin conocer la victoria para tomarse un respiro tras colocarse a sólo un punto dde los puestos de descenso. Bordalás y sus jugadores han perdido muchos puntos en los últimos minutos y no quieren que vuelva a ocurrir ante un equipo que quiere volver a meterse en Europa después de que la Real Sociedad cortara su racha de tres victorias seguidas.

El Alavés consiguió sacar la cabeza del agujero el pasado fin de semana y se enfrentará a un reto mayúsculo: tras perder a Carlos Vicente, fichado por el Birmingham, quiere alargar su victoria en un campo muy complicado como el del Espanyol, herido tras un inicio de año desastroso. El equipo de Manolo todavía no conoce la victoria en 2026, suma tres derrotas y un empate y necesita levantar cabeza para demostrar que es un candidato real a jugar en Europa el próximo curso.

Otro que va en caída libre es el Mallorca. Entró en descenso después de perder contra el Atlético de Madrid (3-0) y recibe al Sevilla en Son Moix. El conjunto andaluz vive inmerso en una montaña rusa tanto institucional como deportiva y parte de su afición no da tregua ni en las victorias. La pasada jornada simuló un funeral protesta conta la directiva del club mientras no cesan las noticias de una posible compra de Sergio Ramos. Y, mientras, sólo tres puntos le separan del descenso, que, precisamente marca el Mallorca.

Y el colista, el Oviedo, tendrá un enfrentamiento ante el Girona que el delantero Fede Viñas definió con precisión: "Es la final del Mundial para nosotros". Desde que se marchó Veljko Paunovic del banquillo, vive una especia de maldición. Ni Luis Carrión primero, ni Guillermo Almada después, han conseguido ganar y van catorce partidos seguidos. No lo tendrá fácil, porque el Girona, renovado con Marc-André ter Stegen, ya decisivo en su estreno ante el Getafe, se encuentra en plena fase de crecimiento.