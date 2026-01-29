La FA prohíbe al Palace donar el dinero de las entradas al Macclesfield

Según las reglas de la competición, los ingresos por la taquilla del partido se reparten al 50 % entre los dos clubes, pero el Palace, en un gesto de buena voluntad con el Macclesfield, equipo que compite en la Sexta división del fútbol inglés, pretendía darle la totalidad de lo recaudado, tal y como informa el diario británico "The Times".

Sin embargo, la FA en su regulación estipula que los clubes no pueden llegar a acuerdos de este estilo para variar el porcentaje que se reparte.

El organismo inglés se puso en contacto con el Macclesfield para recordarle que esto iría en contra de las reglas.

Por esta misma razón, el Manchester City no podría entregarle la parte de su taquilla al Exeter City, que en un comunicado público le pidió que aumentara el porcentaje del reparto para ayudarles a salir de la crisis financiera en la que están envueltos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que el Exeter City perdió en el Etihad Stadium por 10-1, el Macclesfield completó la mayor hazaña en la historia de la FA Cup, al menos en cuanto a los puestos en liga que separaban a ambos conjuntos (117) al eliminar al Crystal Palace.