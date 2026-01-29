La selección española establecerá su campo base del Mundial en Chattanooga

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó un análisis profundo de varias sedes, en coordinación con el cuerpo técnico liderado por el seleccionador, Luis de la Fuente, y finalmente se decantó por Chattanooga, ciudad que se encuentra a menos de dos horas en autobús de Atlanta, donde disputa sus dos primeros encuentros en la competición, ante Cabo Verde y Arabia Saudí.

España estará concentrada en Chattanooga y el 14 de junio, un día antes de su debut, y el 20, en la víspera de su segundo partido, completará los 189 kilómetros que separan a la ciudad de Atlanta. Su desplazamiento de mayor distancia será para el duelo ante Uruguay de la tercera y última jornada de la fase de grupos, con el vuelo a la ciudad mexicana de Guadalajara para el choque del 27 de junio.

Chattanooga, ubicada en el condado de Hamilton junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout, tiene una población de 190.000 habitantes. La selección española se alojará en el lujoso Embassy Suites by Hilton, a 5.8 kilómetros del que será su centro de entrenamiento, la Baylor School.

Son unas instalaciones de alto rendimiento deportivo que usa a diario el Atlanta United, equipo de la MLS, y que ya acogió en el Mundial de Clubes del pasado verano al conjunto neozelandés del Auckland City FC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es una oportunidad importante para Baylor y la comunidad de Chattanooga”, aseguró Chris Angel, director de la escuela de Baylor. “Nos sentimos honrados y emocionados de haber sido seleccionados. Ser sede de España coloca a nuestra extraordinaria escuela en el escenario mundial, a la vez que refleja la calidad de nuestro campus, instalaciones e infraestructura para el rendimiento atlético de élite", añadió.

La RFEF estudiará las siguientes sedes de concentración en el Mundial 2026 en función de los resultados y el camino a seguir por España en la competición.