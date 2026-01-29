Louzán: "España está preparada para acoger la final del Mundial de 2030"

"España está preparada para acoger la final y el nuestro es el país, con el 55%, que tiene mayor peso en la organización y el que ha liderado la candidatura", aseguró Louzán en un acto en Alhama de Murcia (suroeste).

"Hay una preselección de 20 sedes y ya veremos cuántas y cuáles se quedan. Hay aún mucho camino por recorrer, pero estamos preparados y en la defensa del fútbol español como líder mundial tanto en el apartado masculino como en el femenino", añadió.

Sus declaraciones son más prudentes que las que realizó este lunes durante la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, cuando aseveró: "España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo".

El presidente de la RFEF también se refirió a la designación de Chattanooga (Tennessee) como campamento base de la selección dirigida por Luis de la Fuente durante la primera fase del Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Los dos primeros partidos los tendremos en Atlanta, y Chattanooga está a una hora y 40 minutos de esa ciudad por carretera. Nuestros técnicos, que tienen amplia experiencia en esta materia, creen que es el lugar que reúne mejores condiciones para acoger a la selección", indicó.

Además, agregó que desde allí la selección viajará a Atlanta en autobús, y en avión a la localidad mexicana de Guadalajara, donde se disputará "el que seguramente es el partido de más interés de nuestro grupo y uno de los más atractivos de toda la primera fase", según el presidente: el Uruguay-España del 27 de junio.

Louzán también se refirió a la primera fase de la Liga de Campeones recién terminada: "El fútbol español sabe competir muy bien. Nos hubiera gustado que tanto el Villarreal como el Athletic continuaran en la siguiente fase y deseo lo mejor al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Por qué no pensar en tener a dos equipos españoles en la final".

El Mundial de 2030, además de disputarse entre España, Portugal y Marruecos, también incluirá partidos de la fase de grupos en Argentina, Paraguay y Uruguay, por la conmemoración del centenario de la cita futbolística universal, cuya primera edición se disputó en Uruguay.