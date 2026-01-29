Multa de 150 000 euros a Tottenham y Aston Villa por la tangana en la FA Cup

El incidente tuvo lugar al término del encuentro, después de que el Tottenham quedara eliminado al perder por 1-2 ante el conjunto de Unai Emery.

"Una Comisión Regulatoria independiente ha sancionado al Aston Villa y al Tottenham Hotspur por el enfrentamiento que tuvo lugar en su partido de la FA Cup el sábado 10 de enero", expresó el comunicado del organismo.

"Se alegó que ambos clubes no habían garantizado que sus jugadores y/o miembros no se comportaran de manera inapropiada y/o provocativa después del pitido final", añadió.

La tensión estalló cuando el centrocampista de los ‘Spurs’ Joao Palhinha empujó a Ollie Watkins, delantero del Aston Villa, por celebrar la victoria frente a la grada visitante una vez sonó el pitido final.

A partir de ese momento, varios jugadores del conjunto de Birmingham, entre ellos Morgan Rogers y Lamare Bogarde, intervinieron para defender a su compañero, lo que provocó que jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos saltaran al terreno de juego y se generara una tangana.

La FA abrió expediente disciplinario a ambos clubes por no controlar el comportamiento de sus futbolistas y personal técnico, cargos que Tottenham y Aston Villa admitieron, lo que derivó en la imposición de la multa económica como sanción.

"Tottenham Hotspur y Aston Villa admitieron posteriormente el cargo en su contra. La Comisión de Regulación impuso una multa de 150.000 euros a ambos clubes, y sus razones escritas para estas decisiones pueden verse a continuación", sentenció el escrito.