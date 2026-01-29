Pellegrini: "Objetivo cumplido"

“Estoy muy contento por clasificarnos y por hacerlo entre los ocho primeros. Sufrimos en los últimos minutos por la posibilidad del empate, pero tratamos de aguantar el duelo. Por suerte, no sucedió y nos quedamos con ese cuarto puesto. Jugamos un buen partido a excepción de esos últimos quince minutos. El objetivo está cumplido”, afirmó a los periodistas.

No escondió que “esquivar esos dos partidos extras (los de la ronda de dieciseisavos) era un logro, más ser cuartos y definir en la vuelta de locales”.

Sobre Antony dos Santos, clave en la victoria ante el Feyenoord, dijo que lo van "dosificando poco a poco, pero es una lesión que cuando calienta se le resta dolor”.

“Además de cuartos en la (liguilla) Europa League, estamos en cuartos de la Copa del Rey y a dos puntos del quinto en LaLiga con más de 50 puntos por delante. Somos, junto al Barcelona, el único vivo en tres competiciones”, destacó.

Por último, sobre el mercado, decía por último que no se mete "en ese tema: son muchos los factores a analizar y no es solo un puesto a analizar. Hay que ver muchas cosas, no es el momento”, consideró.